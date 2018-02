JSW z mniejszym wydobyciem na koniec 2017 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała dziś wyniki produkcyjne ostatniego kwartału ubiegłego roku. Produkcja węgla ogółem wyniosła niespełna 3,5 mln ton, a koksu blisko 0,9 mln ton. W obu przypadkach oznacza to niewielki spadek.

Wyniki wydobycia węgla w ostatnich trzech miesiącach 2017 r. były znacznie niższe niż w tym samym okresie 2016, ale po wyłączeniu produkcji KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos w ostatnim kwartale 2016 r., wyniki operacyjne segmentu węglowego w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku były tylko nieco niższe od wcześniejszych.

Produkcja węgla w IV kwartale 2017 ogółem wyniosła ok. 3,47 mln ton i była niższa w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku niższa o ok. 2 proc., a w stosunku do ostatniego kwartału 2016 o ok. 3 proc.Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,57 mln ton i w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 to wzrost o blisko 1 proc., a w stosunku rok do roku spadek o ok. 7 proc.Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,90 mln ton i była niższa w porównaniu do trzeciego kwartału minionego roku o ponad 9 proc., a w stosunku do ostatnich trzech miesięcy 2016 była wyższa o ok. 14 proc. Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,57 mln ton i była na poziomie podobnym do wcześniejszego kwartału, a w porównaniu do ostatniego kwartału 2016 była niższa o ok. 2 proc.Czytaj także: JSW: nowa ściana na Pniówku z dobrym węglem koksowym Produkcja koksu ogółem wyniosła 0,86 mln ton i była niższa - w porównaniu do 3 kwartału 2017 r. o ponad 3 proc., a w stosunku do czwartego kwartału 2016 r. o ok. 11 proc.Wyłączając sprzedaż koksu z WZK Victoria, sprzedaż koksu ogółem wyniosła w tym czasie 0,89 mln ton i była niższa rok do roku o 9 proc., a w porównaniu do 3 kwartału 2017 r. o ok. 3 proc.Czytaj także: Czy uda się reaktywować kopalnię Krupiński? JSW poinformowała, że w czwartym kwartale 2017 roku benchmarki węgli hard były o 13 proc. wyższe, a węgli semi-soft o 18 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale.Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w ostatnich trzech miesiącach 2017 r. wzrosły w stosunku do kwartału poprzedniego o 2,9 proc. Ceny węgla do celów energetycznych sprzedanego przez JSW były zgodne z notowaniami tego indeksu.